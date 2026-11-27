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Нападающий омского «Авангарда» Николай Прохоркин вернулся на лед в ноябре после непростого восстановления из-за травмы. Хоккеист рассказал, что сначала продержался без игры десять дней, но затем ему все же понадобилась операция.

– Просто перелом. Правда, очень неприятный, в неудачном месте. Слава богу, все срослось. Повезло с отличным доктором, который меня прооперировал, – рассказал Николай Прохоркин.

Самым сложным этапом реабилитации стали открытые спицы, которые врачи оставили в руке специально, чтобы позже избежать повторного хирургического вмешательства при их удалении. Из-за риска осложнений спортсмену строго запретили любые нагрузки.

– У меня были открытые спицы. Нельзя было даже потеть, поэтому вообще не мог тренироваться. Просто сидел на диване и гулял с собаками. А потом пришлось сразу выходить и играть, – поделился форвард.

Из-за пропущенного времени на льду форварду сейчас непросто, поэтому он рассчитывает дотерпеть до декабрьской паузы в чемпионате и быстрее набрать оптимальную форму через матчи. По его словам, в каждой игре он старается отрабатывать в обороне изо всех сил, хотя нагрузки пока даются тяжело.