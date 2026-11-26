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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что считает сложные игры важнее крупных побед, поскольку они готовят хоккеистов к борьбе в плей-офф КХЛ. После выездной победы над «Адмиралом» со счетом 5:4 по буллитам наставник отметил, что он готовит команду к плей-офф и игрокам нужны именно такие матчи.

– Я обожаю такие моменты. Ненавижу побеждать с крупным счетом, ненавижу такие матчи. Я хочу выигрывать тяжелые матчи, в которых идет равная борьба. Потому что я готовлю команду к хоккею плей-офф. Для меня главное то, как мы будем играть в плей-офф, – рассказал Буше на послематчевой пресс-конференции.

По словам тренера, команда сохраняла зрелость и не поддавалась эмоциям, несмотря на постоянные погони в счете во Владивостоке. Он также подчеркнул, что в обновленном почти в полном составе коллективе уже формируются постоянные звенья и чувствуется командная «химия».