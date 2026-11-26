Фото: t.me/omsk_wings

Состав фарм-клуба «Авангарда» «Омские Крылья» пополнил нападающий Денис Малов. С форвардом заключено пробное соглашение, по условиям которого он будет выходить на лед под 72-м номером.

Для 21-летнего хоккеиста омская система хорошо знакома. Свой путь в молодежном хоккее он начинал в «Омских Ястребах», а позднее уже привлекался к играм за «Крылья» в Высшей хоккейной лиге.

Минувший сезон нападающий провел в МХЛ, где за 62 проведенных встречи записал на свой счет 29 результативных баллов (10 заброшенных шайб и 19 голевых передач). Теперь у игрока появился новый шанс доказать свою состоятельность на взрослом уровне ВХЛ.