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Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин высказался о слухах вокруг возможного увольнения главного тренера Ги Буше. Слова хоккеиста приводит «Спорт-Экспресс».

– Мы всеми правдами и неправдами бьемся за него. Мы за него горой, – сказал Прохоркин.

На вопрос о том, кто виноват в неудачах команды, форвард предложил спросить с него самого. По его словам, по сравнению с прошлым сезоном игра «Авангарда» кардинально не изменилась.

Серия поражений, по словам Прохоркина, отразилась на психологическом состоянии хоккеистов. Некоторые игроки стали набирать меньше очков, отсюда нервозность и неуверенность. При этом не все в команде раньше сталкивались с подобными ситуациями, и задача опытных игроков – поддерживать партнеров и помогать им справляться с давлением.

Прохоркин считает нынешние трудности временными и уверен, что команда преодолеет этот период.

Напомним, что в сентябре инсайдер сообщал об отсутствии в клубе разговоров об отставке Ги Буше, несмотря на критику генменеджера Алексея Сопина после трех поражений в шести матчах.