Фото: omskguide.ru

В Омске в Центре изучения истории Гражданской войны работает экспозиция, основанная на архивах ФСБ о судьбе золотого запаса Российской империи. Материалы столетней давности, связанные с пребыванием адмирала Александра Колчака в Омске. Выставку представили сотрудники спецслужбы и Национального центра исторической памяти при президенте России.

Основу экспозиции составили рассекреченные материалы 19-томного уголовного дела, заведенного в отношении Верховного правителя России, которые ранее не были в публичном поле. Среди экспонатов – протоколы заседаний чрезвычайной следственной комиссии, выписки из допросов адмирала и других свидетелей. Отдельная тема – интервенция и «золото Колчака». «Омск-информ» узнал массу любопытного.

«Британский» ящик из кочегарки

Экспозиция подробно живописует, что стало главной причиной иностранного вмешательства, какие страны и зачем привели в Россию войска.

Фото: Анны Шестаковой

Блестящий морской офицер, суровый исследователь Арктики, боевой командир осенью 1918 года становится Верховным правителем России с золотым запасом империи. Чуя добычу, многие страны обратили свои взоры в Сибирь. Омск к тому моменту был столицей и центром антибольшевистских сил, сюда с миссиями были отправлены представители ряда стран.

Архивные документы свидетельствуют, что армия Колчака получала от них оружие, боеприпасы, обмундирование. Есть и такие, что показывают, какие суммы были потрачены адмиралом для военных нужд, – это порядка 190 млн золотых рублей. В качестве вещественного доказательства – ящик для перевозки боеприпасов, который обнаружили на севере Омской области в кочегарке.

Фото: Анны Шестаковой

– Эта выставка уникальна тем, что она как раз основывается и показывает исторический опыт именно внешнего влияния, воздействия, интервенции, которое обусловило очень многие процессы и на сегодняшний день требующие своего переосмысления, – отметила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева, открывая выставку. – Исторический опыт свидетельствует, что давление, которое сегодня ощущается, – это не что-то возникшее в данный момент, а это то, что имеет пролонгированный на протяжении столетия опыт воздействия на страну, чтобы ее покорить и лишить ее суверенитета.

В феврале 1920 года Колчак был расстрелян. Верховный суд РФ в 2000 году подтвердил правомерность казни, а военная коллегия ВС РФ также определила, что большие заслуги Колчака перед страной до 1917 года не являются достаточными основаниями для отмены судебного решения.

Тень «золота Колчака»

В музейном контексте к теме «золота Колчака» обращаются часто. В омской истории она стоит особняком. Поскольку запас хранился в здании Государственного банка, где летом 1919 года правительство Верховного правителя России устроило ее выставку. Конечно, тогда цель была демонстративной – показать свою финансовую состоятельность.

фото: Исторический архив Омской области

В экспозиции показывали не только золотые слитки и монеты, но и редкие драгоценные предметы. Сохранились рассказы начальника французской военной миссии при Российском правительстве генерала Мориса Жанена. Он в своем дневнике записал, что гости ходили большой группой в банк смотреть роскошные экспонаты.

Есть свидетели

Архивные дела сенсационно проливают свет на перемещение золота и ценностей. Так, в Омске в архивах ФСБ хранится одно из них – фильтрационное дело полковника Александра Сургутанова, который возглавлял охрану ценностей Государственного банка. В собственноручных показаниях 1923 года он сообщил, что при отступлении белых в Иркутске советской стороне сдали 19 вагонов золота и 7 вагонов серебра.

Другое дело связано с обращением гражданина Румынии Александра Хайба к генконсулу СССР в 1948 году. Он утверждал, что в 1918-м, будучи военнопленным и работая возничим в чешском обозе, видел, как золото закапывали в оврагах у реки примерно в сотне километров от Омска. Проверки этой истории длились несколько лет, наиболее вероятным местом называли Калачинск, но следов клада так и не нашли.

О судьбе адмирала и его пребывании в Омске будут еще много говорить, потому что архивы открывают много нового. Ближайшее событие состоится 2 декабря 2026 года в конференц-зале Центра изучения истории Гражданской войны. В рамках круглого стола обсудят вновь выявленные свидетельства прошлого.

Впервые широкой публике собираются представить исследования «Он охранял в Омске Верховного правителя: к реконструкции биографии генерал-майора Петра Ксенофонтовича Попова», «Ведь проще любить героический миф, чем правду в морщинах архивов найти»: легенды и мифы о доме Батюшкиных», «Образ особняка Батюшкиных на страницах художественной литературы».