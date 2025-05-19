Центру изучения истории Гражданской войны их предоставили родственники видного сотрудника ОГПУ.

Небывалое наводнение

В рамках ежегодной социокультурной акции «Ночь музеев–2025» в Центре изучения истории Гражданской войны публике представили редкие фотографии особняка Батюшкиных, известного прежде всего как резиденция Верховного правителя России Александра Колчака. На снимках, предоставленных центру семьей омичей Поповых, особняк запечатлен в бытность здесь Омского окружного отдела ОГПУ.

– Снимки были сделаны весной 1928 года, тогда Омск пережил одно из сильнейших за свою историю наводнений. Последствия его хорошо видны на фотографии. Представьте, насколько был высок уровень воды, что лодка спокойно подходила прямо к дому. Слева можно увидеть строение, которое когда-то принадлежало усадьбе Батюшкиных. Это вспомогательная постройка, по всей видимости, та самая, которая была очень сильно разрушена взрывом 25 августа 1919 года, затем восстановлена, – рассказал руководитель Центра изучения истории Гражданской войны Исторического архива Омской области, кандидат исторических наук Дмитрий Петин.

Один кадр особо уникален, поскольку позволяет судить о том, как выглядела придомовая территория с северного ракурса. Фотографий, сделанных с других точек, дошло немало. Но построек усадьбы (снесенных в 1970-е годы) там, как правило, не видно. Две другие фотографии – вариации ракурсов известных снимков.

Обретение трех этих снимков связано со случаем. Омичка Анастасия Попова в декабре 2024 года пришла в Центр изучения истории Гражданской войны на церемонию награждения как участница IV областного конкурса на лучший семейный архив. В экспозиции центра, посвященной истории его здания, она увидела снимок, где среди коллектива омских чекистов был запечатлен ее двоюродный дед Петр Никитич Басюк (1901–1956).

– В нашей семье его считали большим человеком, – рассказывает Анастасия. – О своей находке я сообщила в Москву, родственникам, которые являются его потомками.

Петр Басюк порядка четверти века прослужил по линии военной контрразведки в городах Западной Сибири. Имел спецзвание майора госбезопасности. За выслугу лет был отмечен орденами Ленина и Красного Знамени. В 1945 году за образцовое выполнение заданий Верховного командования РККА по линии контрразведки СМЕРШ получил орден Отечественной войны I степени. У Петра Басюка была и весьма редкая ведомственная награда 1927 года – памятный знак к 10-летию ВЧК – ОГПУ. Он получил ее еще молодым сотрудником, это говорит о том, что он достойно проявил себя в службе.

Колчак в кадре

С визуальной историей связана еще одна лекция, которая прошла 17 мая в Центре изучения истории Гражданской войны. Его сотрудник, кандидат исторических наук Максим Стельмак на основе фотографий рассказал о бытности адмирала Александра Колчака в Омске.

Будущий Верховный правитель России прибыл в Омск 13 октября 1918 года, покинул его 12 ноября 1919 года. Сначала он жил у представителя кадетской партии и его большого поклонника Жардецкого, который проживал в квартире по адресу ул. Блохинская, 36 (ныне ул. Булатова). Затем переехал в особняк Волкова (ныне – военкомат, Пушкина, 74). С 15 декабря 1918 года Колчак переедет в особняк Батюшкиных на берегу Иртыша. На одном из снимков он заснят со своими адъютантами в этом здании.

Союзники также были запечатлены на улицах Омска. На одной из них стоит генерал Жанен на крыльце доходного дома Н. А. Гутермахера и Ф. Я. Лермана (угол современных ул. 10 лет Октября, 44 / ул. 30 лет ВЛКСМ, 47), где на первом этаже размещалась Французская военная миссия, а на втором – квартира генерала.

Самая милая фотография – собаки генерала Жанена, место съемки – у здания миссии. Собак он упоминает в своих мемуарах. Их ему подарил чехословацкий политик Штефаник, в Омске за ними ухаживал бывший военнопленный Первой мировой войны. Породу Жанен называл по-своему – «сибирская овчарка».

Иная фотография, которую условно называют «Колчак чокается», сделана 25 апреля 1919 года на смотре войск. Место съемки – между Николаевкой и Захламино, где стояли уланы Симбирского полка белой армии.

Есть в Омске дата, которую отметили лишь однажды – при Колчаке, 7 июня 1919 года. На годовщину вступления в город белочешских отрядов провели парад, которым командовал начальник 11-й Сибирской стрелковой дивизии генерал-майор Северин Иванович Лящик. Праздник антибольшевистские власти позиционировали как День освобождения Сибири и возрождения российской государственности.

– Фотоснимки, к сожалению, не слишком часто полновесно задействуются как источники в академических исследованиях. Между тем фотоизображения подчас могут весьма детально охарактеризовать событие и его историческую обстановку, а самое главное – наглядно представить то, как это было, – подчеркнул Дмитрий Петин.

Отметим, что научная школа визуальной антропологии в России сложилась, но имеется немало перспектив к ее дальнейшему развитию и осмыслению прошлого нашей страны. Частные архивы тому тоже немало способствуют.