poezddedamoroza.ru

В Омске встреча поезда Деда Мороза обернулась затором на Привокзальной площади: автомобилисты оставили машины прямо на площадке для отстоя общественного транспорта. Об этом сообщает портал «Ом1» со ссылкой на подписчика своего телеграм-канала.

По его словам, автобус № 46 с трудом проехал через заставленную автомобилями территорию, а троллейбусы оказались заблокированы.

– Праздник состоялся – ценой того, что на Привокзальной площади не осталось пустого места из-за людей, оставивших машины прямо на площадке отстоя автобусов, – написал очевидец.

Из-за наплыва автомобилистов несколько троллейбусов выстроились в очередь и не могли подъехать к остановке, а пассажирам приходится ждать, пока проезд освободится. Поезд Деда Мороза будет стоять в Омске до 15:00.

Ранее сообщалось, что билеты на посещение поезда Деда Мороза в Омске раскупили в первые же минуты после старта продаж.