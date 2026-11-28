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Жители Омска до 31 декабря могут воспользоваться субсидированными перелетами по двенадцати направлениям, в декабре их перечень остался таким же, как в ноябре.

В список входят Екатеринбург, Казань, Красноярск, Минеральные Воды, Тобольск, Улан-Удэ и Уфа. Помимо них, программа охватывает пять городов Югры и Ямала: Ханты-Мансийск, Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск и Салехард. По всем этим маршрутам срок действия субсидий истекает в последний день года.

Осенью набор направлений корректировался несколько раз. Если в сентябре льготные перелеты выполнялись в девять городов, то в октябре их число выросло до тринадцати. С 1 ноября список уменьшился, поскольку в этот день закончился сезон субсидируемых рейсов в Горно-Алтайск.

Отдельные маршруты имеют собственные временные рамки. Полеты в Минеральные Воды субсидируются с октября по декабрь, а в Казань и Тобольск – с января по апрель и с октября до конца года. Кроме того, в конце октября авиакомпания «Ямал» начала продавать льготные билеты из Омска в Салехард, Надым и Ноябрьск на период со 2 января по 31 марта 2027 года.