Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

На благоустройство общественных территорий в Омске в 2027 году ориентировочно выделят 226 млн рублей из городского бюджета с учетом софинансирования. Такие данные приводит NGS55 со ссылкой на департамент городского хозяйства.

Какие именно территории благоустроят, выберут сами омичи – голосованием на платформе «Госуслуги». Перечень пока не определен, его и предстоит сформировать по итогам голосования жителей.

– Общий объем ассигнований, планируемых для реализации мероприятия в 2027 году, с учетом софинансирования из бюджета Омска, составит ориентировочно 226 миллионов рублей, – сообщили в ведомстве.

В департаменте оговорились, что сумма пока предварительная.

Ранее сообщалось, что голосование за объекты благоустройства 2027 года стартовало 21 апреля и продлилось до 12 июня, а всего для благоустройства в 2027 году поступило 1353 предложения от жителей.