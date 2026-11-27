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Сегодня, 27 ноября, в Омске начали устанавливать иллюминацию на фонтане в Первомайском сквере. Работы проводят специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства, сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Все работы по монтажу светодиодного оборудования и его подключению планируется закончить к вечеру, чтобы уже сегодня омичи смогли полюбоваться разноцветными огнями и зарядиться позитивными эмоциями, – заявили в мэрии.

Отметим, что на следующей неделе специалисты продолжат устанавливать иллюминацию и на других городских фонтанах. Об этом сообщили в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства.

Напомним, что в сквере имени Дзержинского световое оформление главного городского фонтана установили еще 6 ноября, а праздничную подсветку впервые включили вечером 22 ноября.