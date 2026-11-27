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В Омске павильон «Шашлык/Шаурма» на проспекте Мира, 53/1, приостановит работу на три месяца. В заведении, которое находится неподалеку от второго корпуса ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Роспотребнадзор обнаружил грубые нарушения санитарных требований.

– По результатам расследования выявлено, что санитарно-техническое состояние, санитарно-гигиеническое содержание павильона, холодильного оборудования неудовлетворительное, отсутствует водоснабжение и канализование, санитарный узел, отсутствуют личные медицинские книжки работников, – сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области

Кроме того, согласно информации ведомства в павильоне не было условий для обработки инвентаря и оборудования, а также соблюдения работниками правил личной гигиены. На поверхностях в зоне приготовления шашлыка и шаурмы при этом обнаружили бактерии Enterobacter cloacae, присутствие которых недопустимо.

По итогам разбирательства Советский районный суд Омска 20 ноября назначил предпринимателю Сахилу Гасанову административное приостановление деятельности на 90 суток. Его привлекли к ответственности по статье 6.6 КоАП РФ – за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Отметим, что на данный момент постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, ранее сообщалось, что в известном омском кефире нашли кишечную палочку.