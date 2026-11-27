Фото: ГУФССП России по Омской области

В Омске строительная компания выплатила владельцу Honda CR-V почти миллион рублей за повреждения, полученные летом после падения кровельных листов со строящегося здания. Добиться компенсации удалось с помощью судебных приставов, которые арестовали счета организации и запретили регистрационные действия с ее имуществом.

Во время сильного ветра с крыши строящегося здания рядом с гаражным кооперативом сорвало профлисты. Один из них упал на автомобиль омича. Удар повредил двери, капот, крышу, задний бампер, крылья, зеркало, фонарь и стекло.

Владелец попытался взыскать ущерб с ООО «Азовский строительный отдел», которое возводило здание, но компания оставила его претензию без ответа. Тогда омич обратился в суд.

Строители объясняли случившееся ураганным ветром и ссылались на обстоятельства непреодолимой силы. Однако доказательств того, что в момент происшествия ветер достиг ураганной силы, они не представили. Суд установил, что повреждения стали следствием ненадлежащего исполнения строительной компанией своих обязанностей и могли быть предотвращены. Ответственность за случившееся возложили на подрядчика.

Эксперты оценили кроссовер в 1,07 млн рублей, а стоимость годных остатков после повреждений – в 208,8 тыс. рублей. Сам ущерб составил 860,5 тыс. рублей. С учетом судебных расходов строительную компанию обязали выплатить владельцу около 938 тыс. рублей.

Однако добровольно исполнять решение суда подрядчик не спешил. Исполнительный документ передали судебным приставам Ленинского округа Омска. Они арестовали счета организации и запретили регистрационные действия с 12 автомобилями и 13 помещениями, принадлежащими компании. После этого подрядчик погасил задолженность в полном объеме, и омич получил всю присужденную сумму.

Напомним, ранее сообщалось, что омичи выложили больше миллиона рублей ради спасения своих авто.