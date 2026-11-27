Управление Росгвардии по Омской области

В Марьяновском районе Омской области прошли обыски у четырех фигурантов дела о незаконной охоте. Как сообщили в УМВД России по Омской области, силовую поддержку полицейским оказали бойцы СОБР Росгвардии. Мужчинам от 30 до 48 лет.

У 40-летнего жителя села Отрадное в двух гаражных боксах нашли около тысячи патронов разного калибра. Во дворе под навесом, в снегоходе, лежал предмет, конструктивно схожий с гранатой. В хозяйственной постройке его знакомого обнаружили охотничье гладкоствольное ружье.

В гараже 30-летнего жителя деревни Нейдорф изъяли патронташ с патронами, ударно-спусковой механизм от гладкоствольного ружья, тыльник и амортизатор приклада, два деревянных приклада, два оптических прицела и ствол от двуствольного гладкоствольного ружья.

В сентябре этих мужчин задержали недалеко от села Нейдорф при разделке незаконно добытого лося. Мерой пресечения стала подписка о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

По изъятому оружию и боеприпасам проводится ряд криминалистических экспертиз. По их результатам будет принято процессуальное решение.