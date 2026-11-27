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Аналитики GloraX на основе данных bnMAP.pro изучили динамику продаж на первичном рынке Омска в октябре 2026 года. За этот месяц продажи новостроек в Омске опустились до минимального уровня с начала года. За октябрь на рынке было заключено 98 сделок – на 82% меньше, чем в сентябре, когда их количество составило 537. Покупатели приобрели 5,1 тыс. кв. м жилья – на 79% меньше, чем в сентябре, когда объем продаж составил 24,8 тыс. кв. м.

Одним из факторов снижения продаж стало перераспределение спроса между месяцами. В преддверии изменения условий семейной ипотеки, вступивших в силу 1 октября 2026 года, часть покупателей стремилась завершить сделки заранее. В результате спрос, который мог прийтись на октябрь и последующие месяцы, был реализован еще в сентябре, что усилило разницу между показателями двух месяцев.

Несмотря на резкое снижение продаж в октябре, по итогам десяти месяцев рынок Омска сохраняет положительную динамику. С января по октябрь 2026 года в городе реализовали 100,4 тыс. кв. м жилья против 81,1 тыс. кв. м за аналогичный период прошлого года. Прирост составил 24%.