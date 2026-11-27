Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В Омской области стартовало строительство подъездной дороги к аэропорту «Омск-Федоровка». О начале работ сообщил губернатор Виталий Хоценко. Новая трасса станет частью транспортной инфраструктуры будущей воздушной гавани и обеспечит автомобильное сообщение с аэропортовым комплексом.

К строительству приступила подрядная организация ООО «Стройсервис». Сейчас работы ведутся на участке со 2-го по 3-й километр, который проходит по территории Омского и Любинского районов. По информации регионального правительства, подрядчик вышел на объект в соответствии с графиком.

Создание подъездной дороги – один из этапов подготовки инфраструктуры к запуску нового аэропорта. Дорожное строительство ведется параллельно с реализацией самого масштабного авиационного проекта региона. Такой подход позволит заранее подготовить транспортные подходы к воздушной гавани, чтобы после завершения ее строительства обеспечить необходимую связь с автомобильной сетью области.

Развитие дорожной инфраструктуры должно учитывать будущую нагрузку на аэропорт и потребности пассажиров, сотрудников и обслуживающих организаций. Поэтому строительство подъездных путей рассматривается как часть общего проекта по формированию транспортного узла, а не как отдельный дорожный объект.

Завершить строительство дороги планируется осенью 2027 года.