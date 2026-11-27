Фото: УК «Аэропорты регионов»

В Омской области стартовали работы по строительству подъездной дороги к будущему аэропортовому комплексу «Омск-Федоровка». О начале прокладки трассы сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

По словам главы области, создание новой магистрали позволит заранее сформировать необходимую дорожную инфраструктуру для будущего крупного транспортного узла. Он также напомнил, что сам проект возведения новой воздушной гавани ранее получил поддержку президента России Владимира Путина.

Завершить строительство подъездной дороги к новому аэропорту региональные власти рассчитывают осенью 2027 года.

Напомним, что примерная стоимость подготовки дорожной инфраструктуры к будущей воздушной гавани стала известна летом 2025 года, когда объявлялись торги на проектирование.

Тогда выставлялось требование о формировании четырех полос шириной 3,5 метра каждая протяженностью примерно 0,6 км с примыканием двухполосной дороги длиной около полукилометра. Плановая стоимость обновленной дороги составляла порядка 304 млн рублей.

Ранее в обращении к депутатам Заксобрания Александр Жуков сообщил, что на строительство аэропорта Омск-Федоровка в ближайшую трехлетку поступит 9,8 млрд руб. из федерального бюджета.