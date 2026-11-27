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Омичи обнаружили «бесплатный каток» у ТЮЗа и Дома профсоюзов на проспекте Маркса. На скользкие тротуары пожаловался местный житель в сообществе «Омск ВК | – Жизнь города – Новости – ЧП – ДТП».

– Мэр города Омска Шелест открыл бесплатный каток рядом с ТЮЗом и Домом профсоюзов на пр. Маркса в Омске. А это вообще нормально? То есть два дня было тепло, вместо того, чтобы в самом центре Омска убрать слякоть, наши доблестные умы в мэрии опять «забили» на все, – говорится в сообщении.

В администрации также сообщили, что передали информацию ответственным за уборку участков.

– Сотрудниками администрации города Омска ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по контролю за уборкой и вывозом снежных масс с прилегающей 10-ти метровой территории хозяйствующих субъектов. В случае неисполнения обязательств принимаем административные меры, выдаем предписания, составляем протоколы. Тротуары ежедневно обрабатываются антискользящей смесью, очищаются от наледи. В зоне ответственности дорожной службы планируется обработка тротуара, – ответили в администрации.

Отметим, что в пресс-службе также пообещали сообщить о результатах работ 30 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что омские дорожники перешли на круглосуточное дежурство из-за возможной непогоды.