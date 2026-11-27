Фото: Omskinform.ru

В омском парке «Старозагородный» начали искать нарушителей, которые выгуливают собак вопреки запрету. Специалисты Управления по охране животного мира вышли на профилактические рейды. Владельцам питомцев, которые проигнорируют установленные правила, грозит штраф до 4 тыс. рублей.

Как сообщили в управлении, природный комплекс имеет статус особо охраняемой природной территории, поэтому здесь действуют специальные ограничения. В частности, постановление правительства Омской области от 15 декабря 2021 года запрещает выгуливать домашних животных на всей территории «Старозагородного». Кроме того, посетителям нельзя оставлять мусор, разводить костры и вырубать зеленые насаждения.

Если специалисты впервые обнаружат нарушение, они составят соответствующий акт. При повторном случае владельцу собаки уже грозит протокол об административном правонарушении. Согласно статье 8.39 КоАП РФ, штраф для граждан составляет от 3 до 4 тыс. рублей.

При этом благоустройство «Старозагородного» продолжается. В этом сезоне здесь начали создавать экотропу и высадили 600 саженцев кедровой сосны. Также в парке появилась аллея хвойных деревьев, провели санитарные рубки, восстановили мостик и установили автоматы со специальным кормом для уток.

– Но благоустройство не отменяет главного правила: собаки – не жители ООПТ, и их выгул здесь недопустим, – отметили в Управлении по охране животного мира.

В ведомстве также просят омичей сообщать о замеченных нарушениях. По вопросам проведения рейдов можно обратиться к заведующей сектором по развитию ООПТ Инне Гречиной по телефону 990-104.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омске бойцовский пес искусал женщину и ее таксу.