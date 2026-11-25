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В Омске с начала года отловили почти две тысячи бездомных животных – всего 1 924 особи. При этом 1 187 из них вернули в прежнюю среду обитания. Об этом сообщили порталу «Ом1» в департаменте городского хозяйства администрации города.

Всего за этот период городские власти зарегистрировали 147 обращений жителей, связанных с присутствием бездомных животных на улицах Омска и их отловом.

Также в администрации отметили, что не систематизируют обращения омичей по районам города.