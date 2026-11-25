Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В Омске изменили условия получения компенсации за переход с печного отопления на газ. Об этом сообщил в соцсетях мэр города Сергей Шелест. Соответствующие поправки внесли постановлением № 810-п от 13 ноября.

– Теперь право на компенсацию имеют граждане, которые подключили газоиспользующее оборудование к сетям газораспределения начиная с 2020 года. Это значит, что вернуть часть затраченных средств смогут все, кто заменил дровяное отопление с 2020 по 2026 годы. Максимальная сумма выплаты составляет 212 тысяч рублей, – добавил градоначальник.

Напомним, что в конце октября мэрия уже расширила период получения компенсации. Тогда право на выплату предоставили собственникам домов, подключившим газ начиная с 2023 года. Всего за время действия программы на газовое отопление в Омске перешли более 5,5 тысячи частных домов.