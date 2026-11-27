Фото: «Транснефть – Западная Сибирь»

В одном из омских роддомов установили первый в городе комплекс для проведения вертикальных родов. Новое оборудование, которое появилось в родильном доме № 6, приобрели на средства компании «Транснефть – Западная Сибирь».

Комплекс предназначен для поддержки роженицы. Как отмечают в роддоме, такой способ помогает провести роды максимально бережно и физиологично.

– В последние годы все больше специалистов в России осваивают способ вертикальных родов для максимально бережного и физиологического родоразрешения. Его успешно применяют в ведущих перинатальных центрах России. Сейчас новое оборудование уже активно внедряется в практику, опыт использования – исключительно положительный, – рассказал главный врач роддома № 6 Сергей Блауман.

Отметим, что компания помогала роддому и раньше: на ее средства покупали кардиотокографы, компьютерную и оргтехнику.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омске к отопительному сезону заменили теплотрассу у детской больницы.