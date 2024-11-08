Омск-Информ
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·Общество

Опасная обочина располагается на улице Красный Путь между аграрным университетом и Домом творчества.  

Ливневую канализация на Красном Пути между аграрным университетом и Домом творчества, в которую постоянно падают автобусы, перенесут. Работы будут выполнены весной 2025 года, сообщили в городской администрации. Сейчас рабочие укрепляют обочину.

Накануне, 7 ноября, в канаву съехал автобус, аналогичный случай произошел 29 октября. Тогда пострадала 50-летняя женщина, ее госпитализировали с травмами.

– Сегодня дорожные службы Советского округа продолжат укрепление обочины на этом участке крупной фракцией щебня. Также здесь будет установлен еще один дорожный знак «Опасная обочина», – сообщили в мэрии. – В весенний период будет выполнен перенос ливневой канавы.

Ранее заявлялось о планах установить вдоль дороги забор.

·Общество

Опасная обочина располагается на улице Красный Путь между аграрным университетом и Домом творчества.  

Ливневую канализация на Красном Пути между аграрным университетом и Домом творчества, в которую постоянно падают автобусы, перенесут. Работы будут выполнены весной 2025 года, сообщили в городской администрации. Сейчас рабочие укрепляют обочину.

Накануне, 7 ноября, в канаву съехал автобус, аналогичный случай произошел 29 октября. Тогда пострадала 50-летняя женщина, ее госпитализировали с травмами.

– Сегодня дорожные службы Советского округа продолжат укрепление обочины на этом участке крупной фракцией щебня. Также здесь будет установлен еще один дорожный знак «Опасная обочина», – сообщили в мэрии. – В весенний период будет выполнен перенос ливневой канавы.

Ранее заявлялось о планах установить вдоль дороги забор.