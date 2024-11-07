Прошло чуть больше недели, и ситуация снова повторилась.

Сегодня, 7 ноября, в телеграм-канале «Инцидент Омск» появилась информация, что еще один автобус угодил в кювет возле дороги. По словам очевидцев, ДТП произошло между остановками «Дворец творчества» и «Аграрный университет».

Напомним, что 29 октября произошла аналогичная ситуация. На Красном Пути около остановки «Дворец творчества» в кювет съехал автобус № 336. В момент аварии в салоне находились 20 пассажиров, пострадала 50-летняя женщина. Ее госпитализировали.

Тогда на участке установили временные предупреждающие знаки. Прошло чуть больше недели, и ситуация опять повторилась.