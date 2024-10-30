Один из них уже успел упасть в яму.

Вчера около 18:15 часов в Омске, на Красном Пути около остановки «Дворец творчества», съехал в кювет автобус № 336. В салоне ПАЗа в этот момент было 20 пассажиров. Как сообщили в ГИБДД, пострадала 50-летняя женщина. Ее госпитализировали.

– Завтра на этом участке поставят временные предупреждающие знаки дорожного движения, – заявили в тот же вечер в мэрии.

Сегодня знаки действительно появились. Как сообщают «Вести Омск», там установили одну треногу. Еще один знак, предупреждающий о дорожных работах, лежит в канаве.