Омичи вынуждены объезжать пробку в центре города через дворы

Фото: Omskinform.ru

В группе «Аварийный Омск» во «ВКонтакте» появилась жалоба на новую схему движения на перекрестке улиц Масленникова и Богдана Хмельницкого. Автор поста, не назвавший себя, пишет, что машины ездят через двор дома на улице 20 лет РККА на Масленникова, а установленный знак запрещает проезд грузовым автомобилям. Автор поста просит вернуть прежнюю схему.

В мэрии Омска пояснили, что изменения приняли ради безопасности дорожного движения – по проекту организации дорожного движения. Сейчас в городе корректируют этот проект в части грузового транспорта. Какие именно мероприятия выработают, в администрации не уточнили, но заверили, что реализуют их в ближайшее время. Движение транспортных средств, подчеркнули в мэрии, осуществляется по Правилам дорожного движения.

Ранее в Омске запретили правый поворот с улицы Богдана Хмельницкого на Масленникова, на месте установлен соответствующий знак. Выезжающим на Масленникова предлагают поворачивать заранее – например, на параллельную улицу 20 лет РККА.