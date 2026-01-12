Омск-Информ
·Происшествия

В первый рабочий день Омск сковали 10-балльные пробки

Сильнее всего они были в центре.

В первый рабочий день после новогодних праздников Омск сковали пробки. По данным 2ГИС, вечером заторы достигли 10 баллов. Большая часть улиц на карте окрасилась в красный.

Сильнее всего пробки оказались в центре – в районе Ленинградского моста и метромоста, а также у Музыкального театра. Сильные заторы также наблюдались в Нефтяниках и на Левом берегу в районе «G-Drive Арены».

