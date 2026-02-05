Омские дороги сковали километровые пробки

Виной тому снегопад и ДТП.

Фото: yandex.ru/maps

Сеголня, 5 февраля, Омск столкнулся с серьезными транспортными заторами. Причиной дорожного коллапса в городе стал затяжной снегопад, ухудшающий видимость и провоцирующий опасные ситуации и ДТП.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на онлайн-карте города все больше дорог окрашиваются в бордовый цвет. Традиционно самая сложная ситуация сложилась в центре: движение практически парализовано на улицах Красный Путь, Герцена, Орджоникидзе и Фрунзе. Стоят автомобилисты на улицах 10 лет Октября и Маршала Жукова.

Не лучше обстоят дела и в других районах города. Масштабные заторы фиксируются на участках улиц Кирова, Шебалдина и на Левобережье в районе улицы Лукашевича.

Омичам рекомендуют заранее планировать маршруты или по возможности пересесть на общественный транспорт, чтобы избежать многочасового ожидания в пробках. По данным на 18:30, пробки оцениваются в 9 баллов.