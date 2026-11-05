Главам двух районов Омской области выделили миллионы на служебное жилье

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Региональные власти планируют направить 8 млн рублей на покупку служебных домов для глав Колосовского и Большеуковского районов. Согласно подготовленному проекту постановления, Колосовскому району предполагается перечислить 5 млн рублей, а Большеуковскому – 3 млн.

При этом в документах не уточняется, какие именно объекты недвижимости собираются приобрести власти. По данным сайта «Домклик», в Колосовке продается семь домов по цене от 1,1 до 3,2 млн рублей, причем самый дорогой вариант – двухэтажный дом на 120 кв. м с участком в 44 сотки – обойдется на 1,8 млн дешевле выделенной суммы.

В Больших Уках ситуация аналогичная: самые дорогие из найденных домов оцениваются в 2,3 млн рублей. За эти деньги покупателю доступны либо дом площадью 74 кв. м с шестью сотками земли, либо объект почти на 97 кв. м. на участке в 35,2 сотки. Оба варианта на 700 тысяч рублей дешевле запланированного финансирования.

Отметим, что порядок финансирования служебного жилья для глав муниципалитетов был утвержден областным правительством еще в сентябре 2021 года. Для расходов 2026 года профильное министерство внутренней политики подготовило отдельный проект приказа, по которому полномочия по переводу средств в районные бюджеты предлагается закрепить за региональным управлением Федерального казначейства.