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·Политика·Мария Филимонова

Бессменный глава омской ветеринарной службы сохранил пост еще на год

Ведомством продолжит руководить Владимир Плащенко.
Правительство Омской области

В правительстве Омской области состоялось кадровое назначение. Руководителем Главного управления ветеринарии региона вновь стал Владимир Плащенко, о чем свидетельствует распоряжение за подписью исполняющего обязанности губернатора Рустама Мингазова.

Согласно официальному документу, Владимир Плащенко переназначен на должность начальника управления с 3 ноября 2026 года сроком на один год. Чиновник бессменно возглавляет омскую ветеринарную службу с 2014 года.

Напомним, что сегодня также стало известно о переназначении министра природных ресурсов и экологии региона Евгения Ковтуна.

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Бессменный глава омской ветеринарной службы сохранил пост еще на год

Ведомством продолжит руководить Владимир Плащенко.
Правительство Омской области

В правительстве Омской области состоялось кадровое назначение. Руководителем Главного управления ветеринарии региона вновь стал Владимир Плащенко, о чем свидетельствует распоряжение за подписью исполняющего обязанности губернатора Рустама Мингазова.

Согласно официальному документу, Владимир Плащенко переназначен на должность начальника управления с 3 ноября 2026 года сроком на один год. Чиновник бессменно возглавляет омскую ветеринарную службу с 2014 года.

Напомним, что сегодня также стало известно о переназначении министра природных ресурсов и экологии региона Евгения Ковтуна.

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Рубрика - Политика