Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Омских ветеранов СВО бесплатно обучат кибербезопасности для дальнейшей работы в IT-сфере. Соответствующее соглашение на форуме «Транспорт России» в Москве подписали губернатор Омской области Виталий Хоценко и директор S7 Group Дмитрий Куделькин. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и омского облправительства.

Регион и компания объединят усилия для профессиональной подготовки и трудоустройства участников СВО в IT-сфере. Ветераны смогут бесплатно освоить основы информационных технологий и информационной безопасности.

Обучение пройдет в рамках социально значимого проекта «Киберзащитник» – ветераны СВО смогут получить профессии в сфере кибербезопасности.

Делегация Омской области во главе с губернатором работает на форуме с 18 ноября, сам форум продлится до 20 ноября.