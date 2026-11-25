Фото: Пресс-центр администрации города Омска. Фото: Владимир Казионов

В Омске подвели итоги муниципальных этапов трех всероссийских конкурсов педагогического мастерства – «Учитель года», «Солнечный круг» и «Сердце отдаю детям». Церемония прошла в Городском Дворце детского (юношеского) творчества, а об итогах мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своих социальных сетях.

В главном педагогическом состязании «Учитель года» первое место заняла Альбина Коренная, учитель начальных классов школы № 24. Второй стала Дарья Колосова, преподающая географию и ОБЗР в школе № 96, третьей – Светлана Субботина, учитель истории и обществознания лицея № 92.

Среди воспитателей детских садов в конкурсе «Солнечный круг» лучшей признана Мария Абаимова из детского сада № 375. На втором месте – Наталья Павлова из детского сада № 291, на третьем – Анна Ашхотова из детского сада № 341.

В конкурсе «Сердце отдаю детям» победил педагог дополнительного образования центра технического творчества «Мечта» Александр Федосов. Серебро досталось Юлии Рябухе из Детского ЭкоЦентра, бронза – Виктории Марченко из дома творчества «Кировский».

– Поздравляю всех 15 финалистов. Ваш профессионализм – пример для коллег, – написал Сергей Шелест.

Напомним, что год назад в этих же конкурсах победу среди воспитателей детских садов также одержала педагог из детского сада № 375, а лучшие учителя и педагоги дополнительного образования затем представляли Омск на региональном этапе.