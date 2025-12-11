В Омске назвали лучших педагогов города

В Омске назвали победителей муниципальных этапов трех всероссийских конкурсов педагогического мастерства. Список лучших педагогов города в своем телеграмм-канале обнародовал мэр Омска Сергей Шелест.
В номинации «Учитель года России» лучшими признаны:
- Татьяна Майанская, преподаватель китайского языка гимназии № 159;
- Елена Золотарева, преподаватель русского языка и литературы школы № 96;
- Юлия Лацис, преподаватель русского языка и литературы школы № 31.
В конкурсе «Солнечный круг» среди воспитателей детских садов Омска лучшими стали:
- Татьяна Арсентьева из детского сада № 375;
- Наталья Шевченко из детского сада № 244;
- Анастасия Акбулатова из детского сада № 341.
В конкурсе «Сердце отдаю детям» победили педагоги дополнительного образования:
- Вадим Кондратьев из Дома детского творчества «Мечта»;
- Варвара Ларина из Дома детского творчества Ленинского округа;
- Екатерина Березний из Центра развития творчества «Дом пионеров».
Теперь все они поборются на региональном этапе конкурсов с финалистами из других муниципалитетов Омской области.