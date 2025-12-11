Омск-Информ
В Омске назвали лучших педагогов города

Они вышли в региональный этап конкурса.

В Омске назвали победителей муниципальных этапов трех всероссийских конкурсов педагогического мастерства. Список лучших педагогов города в своем телеграмм-канале обнародовал мэр Омска Сергей Шелест.

В номинации «Учитель года России» лучшими признаны:

  • Татьяна Майанская, преподаватель китайского языка гимназии № 159;
  • Елена Золотарева, преподаватель русского языка и литературы школы № 96;
  • Юлия Лацис, преподаватель русского языка и литературы школы № 31.

В конкурсе «Солнечный круг» среди воспитателей детских садов Омска лучшими стали:

  • Татьяна Арсентьева из детского сада № 375;
  • Наталья Шевченко из детского сада № 244;
  • Анастасия Акбулатова из детского сада № 341.

В конкурсе «Сердце отдаю детям» победили педагоги дополнительного образования:

  • Вадим Кондратьев из Дома детского творчества «Мечта»;
  • Варвара Ларина из Дома детского творчества Ленинского округа;
  • Екатерина Березний из Центра развития творчества «Дом пионеров».

Теперь все они поборются на региональном этапе конкурсов с финалистами из других муниципалитетов Омской области.

