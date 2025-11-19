Омск-Информ
·Общество

Стало известно, какие вирусы разносят чихающие омичи

Большинство болеет гриппом А и коронавирусом.

В Роспотребнадзоре рассказали, какие вирусы гуляют по Омской области. Сейчас заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии, вирусов гриппа А и вирусов новой коронавирусной инфекции COVID-19.

При этом в регионе продолжается вакцинация. По данным на 17 ноября, прививки поставили более 1113 тыс. человек. Это 94,2 % от плана.

Отметим, что на прошлой неделе в начале ноября по Омской области циркулировали грипп, риновирусы, бокавирусы, сезонные коронавирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы и COVID‑19.

