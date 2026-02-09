Карантин по ОРВИ продолжает «наступать» на омские школы и детсады

За неделю число закрытых классов почти удвоилось.

omskinform.ru

В Омске продолжают закрывать классы школ на карантин по ОРВИ, сообщили в мэрии. По состоянию на 9 февраля на карантине находятся 53 класса в 23 школах.

Для сравнения: неделю назад под карантином были всего 29 классов – почти в два раза меньше. Рост числа закрытых классов заметен и серьезно отражает эпидемическую ситуацию в городе.

Не отстают и детские сады. Число групп на карантине увеличилось с 35 до 42, при этом меры охватывают 35 дошкольных учреждений. Хотя темпы роста в детских садах пока ниже, чем в школах, ситуация остается под контролем.

Напомним, что 3 февраля первая омская школа была полностью закрыта на карантин из-за вспышки ОРВИ среди учеников.