Первая омская школа полностью ушла на карантин

Из-за распространения ОРВИ закрыто 32 класса.

omskinform.ru

Некоторые образовательные учреждения Омска вынуждены временно приостановить учебный процесс из-за «разгула» ОРВИ. По состоянию на 3 февраля, занятия отменены в 32 классах 12 школ и 38 группах 31 детского сада, сообщает «Омскрегион» со ссылкой на департамент образования.

В связи с ухудшением эпидемической обстановки впервые в нынешнем учебном году полностью закрыта школа № 2. Решение принято департаментом образования с целью защитить здоровье учащихся и ограничить распространение инфекций.

Родителей призывают внимательно следить за состоянием здоровья детей и воздерживаться от посещения занятий в случаях появления симптомов простудных заболеваний.