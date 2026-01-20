В Омске на «простудный» карантин закрыт всего один класс

Новогодние каникулы способствовали резкому снижению заболеваемости.

omskinform.ru

Омские школьники и детсадовцы не успели распространить и подхватить ОРВИ и грипп за первую рабочую неделю нового года.

По данным департамента образования Омска, по состоянию на 20 января, закрыт на карантин всего один класс в одной школе. В детских садах карантина нет.

В то время как перед новым годом заболеваемость была куда более значительной.