Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков планирует приехать в регион в ближайшее время.

Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков планирует приехать в регион в ближайшее время.

Новый главный корпус ОмГУ имени Ф.М. Достоевского, который сдали в эксплуатацию 1 марта, презентуют только тогда, когда в Омскую область приедет министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко.

– Вчера порадовал ребят-студентов ОмГУ, которые участвуют во Всемирном фестивале молодежи в Сочи новостью, что главный корпус госуниверситета наконец, спустя 18 лет строительства, сдали в эксплуатацию. Ребята были счастливы. Официально корпус презентуем вместе с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым, который планирует рабочую поездку к нам в Омскую область, – отметил Хоценко.

Главный корпус университета начали строить еще в 2006 году. Здание строилось на протяжении 18 лет. Дата ввода объекта в эксплуатацию каждый раз переносилась из-за подрядчика, который не исполнял свои обязанности. Общая площадь корпуса составляет 22 тыс. кв. м.