Омск-Информ
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·Общество

До выборов главы государства в Омск приедет глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.

В Омск до выборов президента, которые пройдут 15–17 марта, приедет глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков. Федерального министра ждут в Омске уже давно, но его визит несколько раз переносился. Теперь Фалькова ждут до выборов главы государства.

– Точную дату сказать не смогу, пока не будут куплены билеты. Визит несколько раз переносился. Предварительно, он приедет перед выборами президента, – сообщил РИА «Омск-информ» депутат Госдумы, зампред комитета по образованию и науки Олег Смолин.

Предварительно, Валерий Фальков может посетить в Омске один или несколько ведущих вузов региона.

Сергей Энквист
·Общество

До выборов главы государства в Омск приедет глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.

В Омск до выборов президента, которые пройдут 15–17 марта, приедет глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков. Федерального министра ждут в Омске уже давно, но его визит несколько раз переносился. Теперь Фалькова ждут до выборов главы государства.

– Точную дату сказать не смогу, пока не будут куплены билеты. Визит несколько раз переносился. Предварительно, он приедет перед выборами президента, – сообщил РИА «Омск-информ» депутат Госдумы, зампред комитета по образованию и науки Олег Смолин.

Предварительно, Валерий Фальков может посетить в Омске один или несколько ведущих вузов региона.

Сергей Энквист