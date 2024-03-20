Для этого оценят существующие коллективы, их потенциал и инструменты для развития, которые имеются.

Для этого оценят существующие коллективы, их потенциал и инструменты для развития, которые имеются.

Сегодня министр науки и высшего образования России Валерий Фальков посетил омские вузы: ОмГУ, ОмГТУ и СибАДИ. Во время этого визита он рассказал журналистам о том, что планируется сделать для развития высшего образования и науки в регионе.

– Мы договорились с губернатором, что у региона будет своя программа научно-технологического развития. Она позволит системно посмотреть на все коллективы, их потенциал, инструменты, которые имеются. Такой программно-целевой подход – это выход на совершенно новый уровень развития сферы науки и технологий и системы высшего образования, – сообщил Фальков.

По словам федерального министра, принципиально важно работать над развитием сообща, силами самого университета и его учредителя – министерства науки и силами региона.

– Университеты должны быть вовлечены в социально-экономическое развитие Омской области. Они должны не просто готовить кадры, но и участвовать в решении самых насущных задач, которые стоят перед регионом и составляют суть ежедневной работы губернатора и его команды, – сказал Фальков.

Во всех университетах также обсуждался вопрос взаимодействия с партнерами. Университеты должны повышать качество образования в тесном взаимодействии с профильными предприятиями. Фальков отметил, что обсудил в Омске целый ряд проектов, в том числе инженерные школы.