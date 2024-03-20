Министр науки и высшего образования России был удовлетворен тем, что в новом корпусе есть необходимое оборудование, но посетовал на жару в аудиториях.

Министр науки и высшего образования России был удовлетворен тем, что в новом корпусе есть необходимое оборудование, но посетовал на жару в аудиториях.

Сегодня, 20 марта, в Омске министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и губернатор Виталий Хоценко торжественно открыли новый корпус ОмГУ. Компанию им составили ректор Омского государственного университета Сергей Замятин, депутат Госдумы Олег Смолин и мэр Сергей Шелест.

Своеобразной изюминкой 12-этажного здания у метромоста стало то, что его строили без малого 18 лет. Здесь разместятся административный центр и юридический факультет ОмГУ.

Среди студентов и преподавателей, ожидающих федерального министра, то и дело звучало: «Наконец-то!».

– Здесь есть все для плодотворной работы и учебы: зал судебных заседаний, библиотека, столовая и криминалистическая лаборатория. Уже сформировано предварительное расписание занятий в этом корпусе. Систему еще предстоит отладить. Мы верили, что открытие состоится, и оно случилось! – поделилась завкафедрой трудового права, замдекана юридического университета ОмГУ Мария Драчук.

Министр образования и науки России Валерий Фальков поздравил студентов и преподавателей с открытием нового корпуса вуза. Он заявил, что узнал: этот долгострой стал одной из городских легенд.

– Мы очень рассчитываем, что новый корпус позволит получать качественнее высшее образование. А в дальнейшем реализовать себя в работе в Омске или в других городах. Университету важно определить динамику развития, опираясь на мнение преподавателей и студентов, сформировать новый образ и динамично двигаться к нему. Сегодня прекрасное время для развития науки, технологий и высшего образования, – подчеркнул Валерий Фальков.

Федеральный министр порекомендовал вузу и правительству региона поучаствовать в крупных федеральных программах, например, по обновлению студенческих общежитий. Тем более что достоинством Омска считается сильный научно-образовательный потенциал.

Губернатор Виталий Хоценко поблагодарил федерального министра и руководителя Сбербанка РФ Германа Грефа и всех сопричастных к возведению здания. Он рассказал о планах по развитию ОмГУ.

– Новый корпус строили 18 лет, кто-то из сегодняшних студентов даже не родился. Это хороший подарок к 50-летию вуза. Классический университет обладает уникальным интеллектуальным научным потенциалом, – сказал Хоценко. – С Омским государственным университетом мы уже нашли тему для будущей передовой инженерной школы – химия и искусственный интеллект. И в этом направлении вместе с партнерами будем двигаться и такую школу создавать. Планов у нас громадье. Омск – огромный город, с большим количеством наших и иностранных студентов. Будем научный и вузовский потенциал развивать. По-другому и быть не может.

После чего высоким гостям устроили экскурсию по новому корпусу. Валерию Фалькову показали гордость вуза – аудиторию на 220 мест с современным мультимедийным оборудованием. Министр образования и науки активно интересовался техническими новинками, представленными здесь.

– Все необходимые коммуникации и система кондиционирования выполнены в соответствии с проектом. Единственное, в этой аудитории заказаны жалюзи, потому что летом здесь будет много солнца, – пояснил ректор ОмГУ Сергей Замятин.

В свою очередь, Валерий Фальков обратил внимание на отсутствие системы навигации внутри корпуса.

– Главное, что есть стены, оборудование, а дальше уже обживете, как надо, – выразил надежду министр образования и науки РФ.

В другой, менее вместительной аудитории федеральному гостю продемонстрировали современные доски и огромные видеоэкраны.

Судя по выражению лица, Валерий Фальков остался довольным увиденным, но заметил, что в учебных аудиториях слишком жарко. Стоит отметить, что некоторые нюансы строительства нового корпуса министр науки и образования РФ и губернатор Виталий Хоценко обсудили в формате тет-а-тет.

В открытом сегодня корпусе ОмГУ оборудованы два лекционных зала на 220 мест, учебные аудитории, два лингафонных кабинета, мультимедийная аудитория, три компьютерных класса, учебный зал судебных заседаний. На первом этаже расположены гардеробные и столовая на 400 мест.