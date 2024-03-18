За 18 лет на проблемный объект потратили в общей сложности 1,3 млрд рублей. Долгострой поглотил сотни миллионов.

За 18 лет на проблемный объект потратили в общей сложности 1,3 млрд рублей. Долгострой поглотил сотни миллионов.

В ближайшее время в Омске после 18-летнего затяжного периода строительства наконец откроют новый корпус ОмГУ на улице Фрунзе. 19 марта в Омске ждут министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова. В здании, которое ему предстоит открыть, разместятся администрация вуза, юридический факультет и Центр делового образования ОмГУ.

А пока идут последние приготовления к визиту федерального министра, мы решили коротко вспомнить историю строительства многострадального объекта и разобраться с причинами задержек со сдачей его в эксплуатацию. Поможет нам в этом доктор юридических наук, профессор, завкафедрой государственного и муниципального права юридического факультета ОмГУ им. Достоевского Александр Костюков. Именно он, будучи несколько лет назад проректором по капитальному строительству и развитию инфраструктуры, по сути, и достраивал главный корпус.

Ударное начало

Все начиналось более чем бодро. В 2006 году на тот момент глава Минэкономразвития и торговли РФ Герман Греф, возглавлявший комитет по подготовке к юбилею Омска, активно содействовал возведению объекта. Выпуск юридического факультета ОмГУ, к примеру, добился выделения из федерального бюджета 35 млн рублей, когда понадобилось устранять первые недоделки.

Подряд на строительство главного корпуса взяла компания «Вега» Владимира Лайнвебера, выигравшая тендер в рамках проекта «Развитие образования на 2006–2010 годы». Из федерального бюджета на эти цели дали 360 млн рублей. Возведение здания шло высокими темпами. Планировалось сдать готовый корпус через два года.

Но в 2008 году начались проблемы с финансированием, и строительство притормозили. Подрядчик утверждал, что разорился на этом объекте.

– Мы потеряли около 80 миллионов рублей. С пересчетом этих денег в валюте и учетом падения курса рубля это около трех миллионов долларов. По сути, эти финансовые потери потопили нашу компанию. Однозначно могу говорить, что эти деньги украдены, в том числе и тогдашним руководством университета, – заявлял в прессе Владимир Лайнвебер.

В 2011 году тендер на 377 млн рублей выиграла подмосковная строительная компания «МосОблСпортСтрой». В июле 2015 года ревизоры Росфинандзора выявили недостачу в 108,1 млн рублей. Как оказалось, университет заплатил за работы, которые по факту не производились. Глава фирмы скрылся в Турции, а тогдашний проректор ОмГУ по капстроительству Владимир Домрачев стал фигурантом уголовного дела и в итоге получил 4 года лишения свободы, но был амнистирован по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В 2015 году проект достройки корпуса разработала проектная организация «Венец», насколько он был реализован, история умалчивает.

Заменили колонны

В 2016 году долгострой отдали компании «Энергостройкомплекс» за 219 млн рублей. И снова неудача. Заказчик перечислил подрядчику 188 млн рублей, однако работ было выполнено только на 4,65 млн рублей и с просрочкой в 175 дней. Контракт расторгли, объект заморозили. В 2020 году выяснилось, что на завершение строительства нужно еще 178,5 млн рублей.

Объект курировал тогдашний и.о. ректора университета Роман Смелик. А непосредственно завершением строительства занимался проректор по капитальному строительству и развитию инфраструктуры ОмГУ Александр Костюков. При новом ректоре вуза Сергее Замятине он покинул этот пост и сейчас, как и прежде, возглавляет кафедру государственного и муниципального права юридического факультета. Костюков подробно рассказал «Омск-информу», в каком состоянии ему достался этот объект, и поведал много любопытных нюансов о завершении строительства и о том, каким стал в итоге новый корпус вуза.

По словам экс-проректора, он прежде всего нашел главного инженера, Руслана Смаилова, понимая, что объем работ предстоит непростой.

– Ситуация была достаточно плохая, потому что, когда я стал проректором, новый корпус университета два года не строился. Он был в состоянии глубокой заморозки. Связано это было с тем, что прежний подрядчик бросил стройку, не доделав то, что полагалось выполнить по договору, – говорит Костюков. – Мы пытались с ним заключить дополнительное соглашение, «Энергостройкомплекс» на это шел. Но все равно ничего не делал. В итоге мы выиграли у него арбитражный суд, по которому он должен был заплатить какие-то деньги, но не сделал этого. Кроме того, висело порядка 50 млн рублей, выделенные Минстроем РФ. Мы стали осваивать эти средства. Если бы этого не сделали, мы бы их банально потеряли.

На эти 50 млн рублей очередной подрядчик, компания «Инстрой», заменил колонны в здании, вывеску и освещение.

– В этот период мы сделали фасад: поменяли колонны, которые выходят на метромост. Потому что эти колонны ранее были выполнены из горючего материала и МЧС бы их не пропустило. Мы их поменяли на металлические, – рассказал Александр Костюков. – Тогда же на здании появились вывеска и освещение. Выполнили кое-что по мелочам. Когда деньги закончились, мы поняли, что надо заходить в государственную строительную экспертизу, чтобы получить новые федеральные средства.

Зал судебных заседаний и гостиница

В итоге из федерального бюджета на достройку корпуса было выделено 158 млн рублей. Проблемный объект доверили компании «Строительные материалы Сибири», одним из учредителей которой является известный омский бизнесмен Александр Антропенко. Параллельно администрация вуза запросила средства на оборудование: мультимедийные системы, компьютеры, электронные доски и программное обеспечение. На эти цели ОмГУ получил порядка 358 млн рублей. Это позволило оборудовать две лекционные аудитории на 220 мест, сделанные амфитеатром, с множеством технических «наворотов».

– В этих аудиториях были установлены большие видеоэкраны: один центральный и шесть на потолке. Там же сделали электронные доски, на которых преподаватель мог писать даже пальцем, и эта информация могла бы транслироваться на всю аудиторию, – перечисляет Александр Костюков. – Плюс установлено оборудование для видеоконференции: можно связаться хоть с Чикаго, хоть с Буэнос-Айресом.

Предметом особой гордости стал зал ученого совета в новом корпусе, где видеокамеры реагируют на человеческий голос.

– Сидит, например, в аудитории 30 человек. Какой-нибудь Вася начинает говорить, и камера поворачивается в его сторону. И его физиономия на всех экранах, – привел пример Костюков.

К тому же было приобретено большое количество электронных досок, лингафонных кабинетов. И даже зал судебных заседаний, оборудованный по последнему слову техники. В новом корпусе ОмГУ есть гостиница для приглашенных преподавателей, отдельный зал для преподавателей, тренажерный зал и столовая ресторанного типа.

– Столовая оборудована импортным оборудованием, которое еще до санкций поставила компания, входящая в группу Виктора Шкуренко. Там можно изготавливать еду, в том числе и на стороннюю продажу, – отметил профессор ОмГУ.

Средства, выделенные на достройку, 158 млн рублей, потрачены на техническое оборудование здания. Речь идет о противопожарной сигнализации, вентиляционных шахтах и системе кондиционирования, отдельной электрической подстанции, слаботочных системах: интернете, телефонных кабелях.

На этом этапе помогло правительство Омской области. Губернатор Виталий Хоценко лично собирал несколько планерок и ставил вопрос строительства корпуса на заседании облправительства.

«Незаконная» стройка и потекшая крыша

Однако в сентябре-ноябре 2023 года некие недоброжелатели представили заключение, по которому новый корпус якобы возводится незаконно. И новое руководство ОмГУ затормозило стройку. Пришлось доказывать через Государственно-правовое управление Омской области, что объект строится в соответствии со всеми нормами. Далее проблем не возникало.

– После этого работа ускорилась. Пришлось капитально переделывать изначально плохо сделанную крышу здания, которая текла со страшной силой. Сейчас сделали настолько качественно, что вопросов никаких нет, – отмечает бывший проректор по капстроительству ОмГУ. – Были переделаны крыши в отдельных постройках: уклон там сделали наоборот.

Требовалось еще 140 млн рублей, из них 70 млн долг перед Федеральным казначейством. И вторая половина на различные недоделки. Эти деньги дало министерство образования Омской области по программе оздоровления ОмГУ.

На сегодняшний день остался целый ряд косметических изъянов, их нужно ликвидировать в ближайшее время.

– Никто так и не заменил погрызенные мышами и неформатные двери на втором этаже лекционных аудиторий. Теперь вуз должен изыскивать на их замену собственные средства, – говорит Костюков.

1 марта новый корпус наконец ввели в эксплуатацию. За долгие 18 лет строительства сроки сдачи объекта переносились 11 раз, сменились три губернатора и шесть ректоров. На здание потратили в общей сложности 1,3 млрд рублей. В качестве официальных причин проволочек с завершением строительства приводились поздние сроки заключения соглашений, задержки с поставками материалов и даже погодные условия, не позволяющие выполнять некоторые виды работ.

Ну и, конечно, возведение главного корпуса ОмГУ столкнулось с коррупционной составляющей. Только по уголовному делу Владимира Домрачева ущерб оценивался в 136 млн рублей. Здание, которое вот-вот откроет свои двери для сотрудников и студентов вуза, получилось «золотым». В эту прорву ушли сотни миллионов. И вот стройка века, наконец-то, завершена.