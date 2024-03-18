Омск-Информ
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·Политика

Министр образования и науки РФ прибудет завтра, 19 марта, из Новосибирска. Поездка очень насыщенная и продлится до 21 марта.

Завтра, 19 марта, на открытие нового корпуса Омского государственного университета имени Достоевского, как и прогнозировалось, приедет министр образования и науки России Валерий Фальков. Федеральный чиновник уже откладывал визит в Омск, но теперь это произойдет наверняка. 

– Валерий Фальков приедет в Омск вечером 19 марта из Новосибирска. Вместе с губернатором Виталием Хоценко они откроют новый корпус ОмГУ, – рассказал «Омск-информу» депутат Госдумы Олег Смолин.

В программе визита министра образования и науки также значатся ОмГТУ, СибАДИ, Институт проблем переработки углеводородов СО РАН, ОНИИП. Обратно в Москву Валерий Фальков улетит 21 марта.

Елена Ляхова
·Политика

Министр образования и науки РФ прибудет завтра, 19 марта, из Новосибирска. Поездка очень насыщенная и продлится до 21 марта.

Завтра, 19 марта, на открытие нового корпуса Омского государственного университета имени Достоевского, как и прогнозировалось, приедет министр образования и науки России Валерий Фальков. Федеральный чиновник уже откладывал визит в Омск, но теперь это произойдет наверняка. 

– Валерий Фальков приедет в Омск вечером 19 марта из Новосибирска. Вместе с губернатором Виталием Хоценко они откроют новый корпус ОмГУ, – рассказал «Омск-информу» депутат Госдумы Олег Смолин.

В программе визита министра образования и науки также значатся ОмГТУ, СибАДИ, Институт проблем переработки углеводородов СО РАН, ОНИИП. Обратно в Москву Валерий Фальков улетит 21 марта.

Елена Ляхова