Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков откроет новый корпус ОмГУ и встретится с губернатором.
Появилась новая дата визита в Омск министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова. Федеральный чиновник планировал посетить город 14 марта, чтобы торжественно открыть новый корпус Омского государственного университета. Но в последний момент отменил поездку.
Рабочий визит Валерия Фалькова в Омск теперь предполагается 19 марта.
– Валерий Фальков посетит Омск с рабочим визитом во вторник, 19 марта. Он примет участие в открытии нового корпуса ОмГУ и посетит ряд учебных заведений города, – рассказал «Омск-информу» источник, знакомый с ситуацией.
Предварительно у Валерия Фалькова также предполагаются встречи с губернатором Омской области Виталием Хоценко, посещение ОмГТУ, СибАДИ и других научно-исследовательских центров региона.