Омск-Информ
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·Образование

Министр науки и высшего образования РФ должен был принять участие в открытии главного корпуса ОмГУ, который строили 17 лет.

Депутат Госдумы Олег Смолин сообщил об отмене рабочей поездки в Омск министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Он должен был приехать 14 марта.

– Валерия Фалькова 14 марта вызвали на совещание к президенту. Понятно, что поездка в Омск переносится, – написал Смолин в своем телеграм-канале. – Не помню, сколько уже срывался визит. Надеюсь, что позже все же поездка состоится.

В рамках своей поездки Фальков должен был принять участие в открытии главного корпуса ОмГУ, который строился 17 лет. По всей видимости, мероприятие пройдет без него.

·Образование

Министр науки и высшего образования РФ должен был принять участие в открытии главного корпуса ОмГУ, который строили 17 лет.

Депутат Госдумы Олег Смолин сообщил об отмене рабочей поездки в Омск министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Он должен был приехать 14 марта.

– Валерия Фалькова 14 марта вызвали на совещание к президенту. Понятно, что поездка в Омск переносится, – написал Смолин в своем телеграм-канале. – Не помню, сколько уже срывался визит. Надеюсь, что позже все же поездка состоится.

В рамках своей поездки Фальков должен был принять участие в открытии главного корпуса ОмГУ, который строился 17 лет. По всей видимости, мероприятие пройдет без него.