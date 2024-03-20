Министр Фальков сообщил, что городские вузы попадут в программу, которую анонсировал Владимир Путин.

Городские вузы попадут в программу, которую анонсировал Владимир Путин.

Приехавший в Омск министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, что в городе планируется ремонт зданий вузов. Сегодня он посетил несколько образовательных учреждений.

– Вопросы везде одинаковые, они касаются в первую очередь материально-технической базы, и, конечно, в каждом университете мы говорили, что будем реализовывать большую программу по обновлению инфраструктуры. Это касается и студенческих общежитий. Вы знаете, что президент анонсировал в послании Федеральному Собранию большую программу ремонта студентческих общежитий. Конечно, омские вузы попадут в эту программу, – заявил Фальков.

Ремонтировать будут не только общежития, но учебные корпуса. Ждет омские вузы и обновление учебного, лабораторного, научного оборудования.

– Мы договорились о том, что по каждому университету будет составлена дорожная карта на несколько лет. Мы определим приоритеты по годам и будем дальше помогать, – заверил министр.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что на ремонт вузовских общежитий выделят 124 млрд рублей. На эти средства планируется обновить около 800 общежитий и зданий университетов.