Омск-Информ
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·Образование

Это понятие исключит новая система высшего образования, внедряемая со следующего года.

В дипломах выпускников российских вузов больше не будет понятия бакалавр. С 2025 года в России повсеместно вводится новая система высшего образования, которая исключит бакалавриат. Об этом сообщил на тот момент еще кандидат в министры науки и высшего образования Валерий Фальков во время пленарного заседания в Госдуме.

– В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия «бакалавр». Это будет высшее образование и специализированное высшее образование, – цитирует Фалькова ТАСС.

Вчера стало известно, что Фальков сохранил пост главы Минобрнауки в новом Правительстве РФ.

·Образование

Это понятие исключит новая система высшего образования, внедряемая со следующего года.

В дипломах выпускников российских вузов больше не будет понятия бакалавр. С 2025 года в России повсеместно вводится новая система высшего образования, которая исключит бакалавриат. Об этом сообщил на тот момент еще кандидат в министры науки и высшего образования Валерий Фальков во время пленарного заседания в Госдуме.

– В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия «бакалавр». Это будет высшее образование и специализированное высшее образование, – цитирует Фалькова ТАСС.

Вчера стало известно, что Фальков сохранил пост главы Минобрнауки в новом Правительстве РФ.