Чаще всего омичи начали покупать квартиры в Новосибирской области и Краснодарском крае. Об этом рассказали в Росреестре.

Чаще всего омичи начали покупать квартиры в Новосибирской области и Краснодарском крае. Об этом рассказали в Росреестре.

По данным Росреестра, с октября по декабрь прошлого года омичи стали еще чаще покупать квартиры в других регионах. Жители региона подали 641 заявление о регистрации недвижимости.

Чаще всего омичи покупали квартиры в Новосибирской области (301 заявление). На втором месте оказались регионы Южного федерального округа – Краснодарский край (49 заявлений) и Крым (8 заявлений). Чуть реже квартиры стали покупать в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Еще реже – в Москве и Московской области.

В свою очередь, в Омской области недвижимость приобрели москвичи и жители Краснодарского края.