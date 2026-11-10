Крупнейшего поставщика воды «Омскоблводопровод» готовят к приватизации

omskinform.ru

Правительство Омской области включило предприятие «Омскоблводопровод» в план приватизации на 2027–2029 годы, соответствующее распоряжение опубликовало региональное министерство имущественных отношений. Власти намерены продать сто процентов акций организации за 834 миллиона рублей, а саму сделку запланировали на 2027 год.

Ранее министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко заявлял о планах объединить структуру с «ОмскВодоканалом» под управлением группы «Росводоканал», чтобы выровнять тарифную политику в тринадцати сельских районах. Организация обслуживает Азовский, Исилькульский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Называевский, Нововаршавский, Одесский, Омский, Павлоградский, Полтавский, Таврический и Шербакульский районы.

Компания была зарегистрирована в 2004 году, ее единственным собственником остается регион, а с 2026 года пост генерального директора занимает Сергей Чаплин. Финансовые показатели предприятия ухудшились: выручка за 2025 год выросла на семнадцать процентов до 1,1 миллиарда рублей против 946 миллионов годом ранее, однако чистая прибыль сменилась убытком в 181,3 миллиона рублей при прошлогоднем плюсе в 16,3 миллиона.