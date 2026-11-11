Омичи неприлично много потратили на косметику, мебель и велосипеды

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Омскстат подвел итоги работы сферы розничной торговли в регионе за девять месяцев 2026 года. Общий оборот составил 516 млрд рублей, а в сопоставимых ценах 2025 года показатель вырос на 10,5 %. Больше половины всех покупок пришлось на непродовольственные товары – 53,6 % розницы.

В ведомстве пояснили, на что омичи тратились охотнее всего. Непродовольственные товары формировали более половины оборота розничной торговли, их продажи выросли на 10,5 %. Такой рост статистики связывают с повышением спроса на косметику, мебель, велосипеды и запчасти для автомобилей.

Продукты питания, включая напитки, и табачные изделия дали 239,2 млрд рублей – рост на 10,6 %. Чаще стали покупать свежий картофель, виноград, молоко и безалкогольные напитки.

Общепит за девять месяцев наторговал на 49,2 млрд рублей, прибавив 8 %. Годом ранее за тот же период омские кафе и рестораны заработали 32,2 млрд рублей.