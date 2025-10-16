Статистики подсчитали количество сахара в рационе омичей и ужаснулись

Жители региона потребляют сахара в 4 раза больше нормы.

В объемах, значительно превышающих медицинские рекомендации, потребляют сахар в Омской области, а именно в четыре раза выше нормы. Об этом сообщает служба статистики.

Каждый житель региона в среднем употребляет 39 кг сахара в год. Установленная норма составляет 8 кг.

– Суточное потребление сахара достигает 106 г, что в 4,9 раза превышает рекомендованные Минздравом России 22 г в день. Норма Всемирной организации здравоохранения составляет 25–30 г сахара в сутки, что означает превышение в 3,3–4 раза, – сделал расчеты Омскстат.

При избыточном потреблении сахара омичи недобирают норму по молочным продуктам, потребляя 280 кг в год, а рекомендуется 322 кг, а также по овощам и фруктам.